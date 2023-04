Calcio: Europa League, Sanchez Martinez arbitra Feyenoord-Roma e Meler Juve-Sporting Lisbona (Di martedì 11 aprile 2023) Nyon, 11 apr. - (Adnkronos) - José Maria Sanchez Martinez è l'arbitro designato per Feyenoord-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile alle 18.45 allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Il turco Halil Umut Meler dirigerà invece Juventus-Sporting Lisbona, in programma sempre giovedì 13 ma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Nyon, 11 apr. - (Adnkronos) - José Mariaè l'arbitro designato per, andata dei quarti di finale diin programma giovedì 13 aprile alle 18.45 allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Il turco Halil Umutdirigerà invecentus-, in programma sempre giovedì 13 ma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

