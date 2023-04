Calcio, Champions League 2023: Manchester City-Bayern Monaco 3-0, tris devastante dei Citizens nell’andata dei quarti di finale (Di martedì 11 aprile 2023) Calato il sipario sulla sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco. Al City of Manchester Stadium, noto anche come Etihad Stadium, ci si aspettava un confronto molto affascinante tra due compagini abituate a dare spettacolo e a costruire gioco. La sfida tra Pep Guardiola da una parte e Thomas Tuchel dall’altra aveva queste basi, con quest’ultimo che fronteggiava la forza dei Citizens, da subentrato al posto di Julian Nagelsmann in panchina. Il tecnico tedesco, tra l’altro, proprio da sostituto aveva già vinto la Champions con il Chelsea. La vittoria è andata ai padroni di casa, che hanno saputo sfruttare la loro grande mole di gioco, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Calato il sipario sulla sfida d’andata deididitra. AlofStadium, noto anche come Etihad Stadium, ci si aspettava un confronto molto affascinante tra due compagini abituate a dare spettacolo e a costruire gioco. La sfida tra Pep Guardiola da una parte e Thomas Tuchel dall’altra aveva queste basi, con quest’ultimo che fronteggiava la forza dei, da subentrato al posto di Julian Nagelsmann in panchina. Il tecnico tedesco, tra l’altro, proprio da sostituto aveva già vinto lacon il Chelsea. La vittoria è andata ai padroni di casa, che hanno saputo sfruttare la loro grande mole di gioco, ...

