Calcio | Champions League | 2023 | Benfica-Inter 0-2 | i nerazzurri espugnano l’Estádio da Luz nell’andata dei quarti!

(Di martedì 11 aprile 2023)di forza e di sostanza alda Luz, a Lisbona,dei quarti di finale di. Isi sono imposti per 2-0 sul campo delin una sfida molto difficile per le qualità dei portoghesi, affossati però dal pragmatismo nerazzurro. Grazie alle realizzazioni di Nicolò Barelle e di Romelu Lukaku, infatti, la formazione meneghina ha espugnato il campo lusitano, garantendosi una posizione di forza in vista del ritorno del 19 aprile a San Siro. FORMAZIONI – Inzaghi deve fare a meno di due elementi chiave: Skriniar è ormai lungodegente, anche Calhanoglu non recupera. L’undici nerazzurro prevede un 3-5-2, con Onana tra i pali e davanti Darmian, Acerbi e Bastoni. Brozovic in regia, con ai lati Barella e ...

Manchester City batte Bayern Monaco 3 - 0 nell'andata dei quarti diLeague, giocata in Inghilterra. In rete per la squadra di Guardiola Rodri, Bernardo Silva e il solito Haaland. Ritorno in coppa amaro per Tuchel. Ai tedeschi ora servirebbe un'impresa per ...Buona la prima nell'andata dei quarti diper l'Inter, che batte il Benfica per 0 - 2 nel catino bollente dell'Estadio da Luz di Lisbona: decidono prima Barella nel sesto minuto della ripresa e poi Lukaku su rigore all'80' a ...L'Inter vince 2 - 0 sul campo del Benfica e "vede" le semifinali di. I nerazzurri non vincevano dal 5 marzo, anche in quel caso 2 - 0 contro il Lecce, ma il ... Con il Var arriva ildi ...

