Calcio | Champions | il Napoli a Milano senza Osimhen

(Di martedì 11 aprile 2023) Victorha lasciato il ritiro dela Castel Volturno e non sarà inserito fra i convocati delper l’andata dei quarti di finale diLeague contro il Milan. Il 24enne nigeriano proverà a recuperare per la gara di ritorno, in programma al Maradona il 18 aprile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Victor Osimhen ha lasciato il ritiro del Napoli a Castel Volturno e non sarà inserito fra i convocati del Napoli per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Il 24enne nigeriano proverà a recuperare per la gara di ritorno, in programma al Maradona il 18 aprile

"A volte i tifosi vengono sotto casa dei giocatori per mostrare il loro amore fino alle 2 di mattina - ha raccontato l'attaccante nigeriano - Napoli sanguina per il calcio ... di andare lontano anche ...Osimhen e Kvaratskhelia (FOTO: SSC Napoli). Ma non c’è solo lo scudetto tra i pensieri dei tifosi napoletani: il sogno è uno storico e impronosticabile doblete con la Champions League. Il Napoli e ...