Calcio: Boca Juniors. Jorge Almiron nuovo allenatore (Di martedì 11 aprile 2023) "Sentivo forte il desiderio di allenare il club più grande", le parole del nuovo tecnico BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Jorge Almiron è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Il club de "La Bombonera" lo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) "Sentivo forte il desiderio di allenare il club più grande", le parole deltecnico BUENOS AIRES (ARGENTINA) -è ildel. Il club de "La Bombonera" lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaraPiccardo : A quando un allenatore vero per il Boca? La stagione dei traghettatori sta stancando. E stasera sono pure decenti r… - italianiabaires : RT @gauchonews: Nuovo allenatore per il #BocaJuniors, scelto il ‘messicano’ Jorge #Almirón #calcio #Argentina - gauchonews : Nuovo allenatore per il #BocaJuniors, scelto il ‘messicano’ Jorge #Almirón #calcio #Argentina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Boca Juniors, Jorge Almiron sarà il nuovo allenatore - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Boca Juniors, Jorge Almiron sarà il nuovo allenatore -

