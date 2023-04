Calcio: Boca Juniors, Jorge Almiron è il nuovo allenatore (Di martedì 11 aprile 2023) Buenos Aires, 11 apr. -(Adnkronos) - Il Boca Juniors ha ufficializzato l'arrivo di Jorge Almiron come nuovo allenatore dopo il licenziamento di Hugo Ibarra in seguito alla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Colon di Santa Fe. In questa stagione Almiron ha allenato per cinque partite l'Elche, nella Liga spagnola. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Buenos Aires, 11 apr. -(Adnkronos) - Ilha ufficializzato l'arrivo dicomedopo il licenziamento di Hugo Ibarra in seguito alla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Colon di Santa Fe. In questa stagioneha allenato per cinque partite l'Elche, nella Liga spagnola.

