Calcio | Ajax | Mislintat è il nuovo direttore sportivo

Amsterdam, 11 apr. -(Adnkronos) - Sven Mislintat è il nuovo direttore sportivo dell'Ajax al posto di Marco Overmars. Lo ha annunciato il club olandese con una nota sul proprio sito ufficiale. Il manager tedesco viene dalle esperienze con Borussia Dortmund e Arsenal.

