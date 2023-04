Calciatore tunisino si dà fuoco davanti alla stazione di polizia e registra un video | ricoverato al Centro grandi ustionati

(Di martedì 11 aprile 2023) IlNizar Aissaoui, 35 anni, è stato portato all’ospedale “Aghlabiti” di Kairouan per essere poi trasferito aldi Ben Arous, dopo essersi datoierididi Haffouz, nel governatorato di Kairouane. Lo stesso giocatore aveva postato unsul suo account Facebook, poco prima di passare all’azione, spiegando “di essere stato ingiustamente accusato in un caso di terrorismo” dopo essersi recato in Questura per sporgere denuncia contro un commerciante di banane, con il quale aveva avuto un diverbio. Il governatore di Kairouan Mohamed Bourguiba ha dichiaratoradio locale Mosaique Fm che Aissaoui, sarà ...

Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, è stato portato all'ospedale "Aghlabiti" di Kairouan per essere poi trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous, dopo essersi dato fuoco ieri ...

