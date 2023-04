Calciatore si dà fuoco davanti alla stazione di polizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, si è dato fuoco davanti a una stazione di polizia di Haffouz #ANSA - popmusic_lovers : RT @Agenzia_Ansa: Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, si è dato fuoco davanti a una stazione di polizia di Haffouz #ANSA https… - mummy53690440 : Nizar Issaoui: il calciatore che si è dato fuoco in diretta Facebook davanti al commissariato - FonteUfficiales : Un calciatore si è dato fuoco davanti a una stazione di polizia: era accusato di terrorismo - CatelliRossella : Tunisia: calciatore si dà fuoco davanti a stazione polizia - Africa - ANSA -

Iltunisino Nizar Aissaoui , 35 anni, è stato portato all'ospedale "Aghlabiti" di Kairouan per essere poi trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous, dopo essersi datoieri ...Iltunisino Nizar Aissaoui , 35 anni, è stato portato all'ospedale 'Aghlabiti' di Kairouan per essere poi trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous , dopo essersi datoieri ...Il messaggio di Nizar Aissaoui prima di darsi. Chi è ilNizar Aissaoui e dove ha giocato . Come sta ilNizar Aissaoui. Nizar Aissaoui, come riporta l'agenzia 'ANSA', è ...

Tunisia: calciatore si dà fuoco davanti a stazione polizia Agenzia ANSA

Si è dato fuoco ieri davanti alla stazione di polizia di Haffouz, nel governatorato di Kairouane, in segno di protesta. E’ il gesto choc di Nizar Aissaoui, calciatore tunisino di 35 anni, ora ...Tunisia: calciatore si dà fuoco davanti a stazione polizia. 'Ingiustamente accusato di terorismo' Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, è stato portato all'ospedale "Aghlabiti" di Kairouan ...