Caiazza: "Non credo proprio che fosse una pecora nera..." (Di martedì 11 aprile 2023) A Canale 8, Salvatore Caiazza, Giornalista: “Non so a chi si riferisca De Laurentiis, quando dice pecore nere andate via in scadenza. C’erano Mertens e Insigne. Non credo proprio che Insigne fosse una pecora nera. Tutti sanno quanto sia difficile giocare da napoletano nel Napoli. Con tante pressioni. Insigne ha sempre dato tutto per la maglia azzurra. E' andato via perché gli era stata fatta un’offerta a ribasso. Ed alla sua età, non gli sembrava congrua rispetto a quello che era il suo livello raggiunto”. Bravo Salvatore! Sarebbe ora di finirla di affermare colossali enormità, nei confronti di chi ha, in ogni caso, reso ricco il Club di appartenenza. Ricco, moralmente e materialmente... A cura di Alessandro Cardito Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 11 aprile 2023) A Canale 8, Salvatore, Giornalista: “Non so a chi si riferisca De Laurentiis, quando dice pecore nere andate via in scadenza. C’erano Mertens e Insigne. Nonche Insigneuna. Tutti sanno quanto sia difficile giocare da napoletano nel Napoli. Con tante pressioni. Insigne ha sempre dato tutto per la maglia azzurra. E' andato via perché gli era stata fatta un’offerta a ribasso. Ed alla sua età, non gli sembrava congrua rispetto a quello che era il suo livello raggiunto”. Bravo Salvatore! Sarebbe ora di finirla di affermare colossali enormità, nei confronti di chi ha, in ogni caso, reso ricco il Club di appartenenza. Ricco, moralmente e materialmente... A cura di Alessandro Cardito

