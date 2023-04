“Cadaveri sotto al tappeto”. La vacanza di Fedez è un autogol: ecco cosa diceva di Dubai (Di martedì 11 aprile 2023) Dove c'è Fedez, c'è polemica. In occasione delle vacanze di Pasqua, il rapper e la moglie Chiara Ferragni sono volati a Dubai insieme ai figli Leone e Vittoria. I giorni di villeggiatura trascorsi al caldo degli Emirati, documentati con scatti e video divertenti, hanno fatto discutere, ancora una volta, i frequentatori del web. A scatenare una bufera di critiche è stato un giudizio sulla città che ospita il Burj Khalifa, esternato dal cantante circa un anno fa: “È Disneyland con i Cadaveri sotto al tappeto”. Eccesso di contraddizioni o incontrollata sbadataggine? Gli utenti infilzano il rapper: “Pensati incoerente”. Fedez e le critiche vanno a braccetto. Dopo il “caso Rosa Chemical”, la presunta crisi di coppia con la moglie Chiara Ferragni e l'evidente problema fisico e ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) Dove c'è, c'è polemica. In occasione delle vacanze di Pasqua, il rapper e la moglie Chiara Ferragni sono volati ainsieme ai figli Leone e Vittoria. I giorni di villeggiatura trascorsi al caldo degli Emirati, documentati con scatti e video divertenti, hanno fatto discutere, ancora una volta, i frequentatori del web. A scatenare una bufera di critiche è stato un giudizio sulla città che ospita il Burj Khalifa, esternato dal cantante circa un anno fa: “È Disneyland con ial”. Eccesso di contraddizioni o incontrollata sbadataggine? Gli utenti infilzano il rapper: “Pensati incoerente”.e le critiche vanno a braccetto. Dopo il “caso Rosa Chemical”, la presunta crisi di coppia con la moglie Chiara Ferragni e l'evidente problema fisico e ...

