Cadavere rinvenuto in un giardino: indagano i Carabinieri (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Poco fa, a via San Pietro ai due Frati 1, i Carabinieri della stazione di Napoli Posillipo sono intervenuti all’interno di un giardino (ex circolo delle poste) per il rinvenimento del Cadavere di un uomo. La vittima, dall’età apparente di 45/50 anni, è riversa a terra e non è stato ancora identificata. Non si conoscono ancora le cause della morte e non si esclude nulla. I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono in attesa del medico legale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Poco fa, a via San Pietro ai due Frati 1, idella stazione di Napoli Posillipo sono intervenuti all’interno di un(ex circolo delle poste) per il rinvenimento deldi un uomo. La vittima, dall’età apparente di 45/50 anni, è riversa a terra e non è stato ancora identificata. Non si conoscono ancora le cause della morte e non si esclude nulla. I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono in attesa del medico legale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una serata in compagnia di alcuni amici per festeggiare la Pasqua si è trasformata in tragedia Il cadavere del 25enne è stato… - trinchelino : RT @fanpage: Una serata in compagnia di alcuni amici per festeggiare la Pasqua si è trasformata in tragedia Il cadavere del 25enne è stato… - fanpage : Una serata in compagnia di alcuni amici per festeggiare la Pasqua si è trasformata in tragedia Il cadavere del 25en… - LaDemonologa : Anni fa andai a fare un briefing a Milano, rallentamenti per un cadavere rinvenuto sui binari, il commento che ho s… - RiccaGualda : @OmegaIndi @MarcoFattorini Ciò non impedisce un intervento in altri paesi a difesa di alcuni interessi(vedi Libia,… -