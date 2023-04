(Di martedì 11 aprile 2023) L’attuazione dei variè una sfida per tutti i Paesi Ue, e a maggior ragione per l’Italia che di queste risorse comuni è la prima destinataria. Non è uno strumento rigido, sottolinea Marco, Capo di Gabinetto del Commissario Ue Paolo Gentiloni, perché ledei piani sono possibili, purché siano mirate e motivate da circostanze oggettive non da modifiche all’ingrosso

Buti: «Pnrr, si può cambiare. Ma serve chiarezza su revisioni e tempi» Corriere della Sera

