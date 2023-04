Buon compleanno a… Dele Alli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Oggicompie 27 anni. Fate questo gioco nella vostra mente e ponetevi queste 3 domande. Chiedetevi intanto che fine abbia fatto: a meno che non siate così esperti di calcio internazionale da sapere tutto ed essere aggiornati anche su quei giocatori che meriterebbero un format del tipo Chi l’ha visto?, naturalmente ironico e non giustamente serio e talvolta tragico come quello che va da decenni puntualmente in onda sulla nostra Rai. Poi siate onesti e sinceri fino in fondo con voi stessi: avete mai pensato che quello che stavate vedendo, un po’ etereo nei movimenti danzanti, ma certamente un bel vedere per eleganza e tecnica, fosse un campione con la C maiuscola? Infine, applicate lo stesso atteggiamento di estrema lucidità e ammettete che, nonostante non siate tifosi del Tottenham, in nome però della bellezza del calcio non vi siate arrabbiati ...