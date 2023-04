Bufera social per appello Greggio a mamma Enea: “È insulto a genitori adottivi” (Di martedì 11 aprile 2023) Il conduttore chiarisce: "Il mio era solo un invito a una madre che forse con l’aiuto di qualcuno potrebbe ripensare la sua scelta" L’appello lanciato da Ezio Greggio attraverso un video messaggio pubblicato ieri sui suoi profili social, rivolto alla mamma del piccolo Enea, abbandonato la mattina di Pasqua alla clinica Mangiagalli di Milano, ha scatenato una vera e propria Bufera social. Il conduttore si era unito all’ondata di commozione creata dalla notizia del neonato lasciato nella ‘culla per la vita’ della Mangiagalli invitando la madre di Enea a tornare sui suoi passi ma la frase “il tuo bambino merita una mamma vera” non è passata inosservata e ha scatenato numerose critiche: ”Con una frase ha insultato tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Il conduttore chiarisce: "Il mio era solo un invito a una madre che forse con l’aiuto di qualcuno potrebbe ripensare la sua scelta" L’lanciato da Ezioattraverso un video messaggio pubblicato ieri sui suoi profili, rivolto alladel piccolo, abbandonato la mattina di Pasqua alla clinica Mangiagalli di Milano, ha scatenato una vera e propria. Il conduttore si era unito all’ondata di commozione creata dalla notizia del neonato lasciato nella ‘culla per la vita’ della Mangiagalli invitando la madre dia tornare sui suoi passi ma la frase “il tuo bambino merita unavera” non è passata inosservata e ha scatenato numerose critiche: ”Con una frase ha insultato tutti i ...

