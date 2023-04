Bruciano il pasto di fine Ramadan | rimangono senza cena | scoppia la rissa | 3 immigrati in ospedale

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr — Il nervosismo da fame gioca brutti scherzi, in questo caso ha mandato tutti quanti all’: è quanto accaduto ad Ancona, dove tre musulmani osservanti delche attendevano il tramonto per poterre sono rimasti coinvolti in unadopo che uno di loro aveva lasciato lasul fuoco, bruciandola. L’episodio, stando a quanto riporta AnconaToday, si è verificato sabato sera in un appartamento di via Scrima: una lite talmente violenta da necessitare dell’intervento di Polizia e due ambulanze della Croce Gialla che hanno trasportato al pronto soccorso i tre litigiosi— due egiziani e un tunisino tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Brucia ildi...

Protagonisti dell’insolita lite due egiziani e un tunisino che si erano radunati per consumare il pasto che, come vuole la dottrina ... per una disattenzione di chi lo stava preparando è andato ...Ancona, 10 aprile 2023 – Il lungo digiuno è arrivato ad avvelenare gli animi. A tal punto che una sera come altre di questo Ramadan si è tramutata in rissa, semplicemente perché la cena si era bruciat ...