Brahim Diaz: « Il Napoli è una squadra forte, ma lo siamo anche noi » (StarCasinò) (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno al big match di Champions League che vedrà impegnato il Milan contro il Napoli. Uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Brahim Diaz, classe ’99, di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo spagnolo, ma di origini marocchine ha rilasciato un’intervista a StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Partner di AC Milan. La Champions è sempre più vicina Diaz non ha nascosto la contentezza e l’onore di giocare in una squadra storica come il Milan. «Sono molto contento di giocare questo torneo con la maglia del Milan, è un club storico della Champions League. Vedere i tifosi cantare l’inno è da pelle d’oca, una sensazione incredibile. A Milano si vive la competizione con molta emozione, si vede che in passato ne hanno vinte tante e che è una coppa particolare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno al big match di Champions League che vedrà impegnato il Milan contro il. Uno dei protagonisti più attesi è sicuramente, classe ’99, di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo spagnolo, ma di origini marocchine ha rilasciato un’intervista aSport, il sito di intrattenimento sportivo Partner di AC Milan. La Champions è sempre più vicinanon ha nascosto la contentezza e l’onore di giocare in unastorica come il Milan. «Sono molto contento di giocare questo torneo con la maglia del Milan, è un club storico della Champions League. Vedere i tifosi cantare l’inno è da pelle d’oca, una sensazione incredibile. A Milano si vive la competizione con molta emozione, si vede che in passato ne hanno vinte tante e che è una coppa particolare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Bonolis: 'All’Inter manca un Brahim Diaz. Il pericolo stasera? L’arbitro' #CoppaItalia #JuveInter - SociosItalia : Il pallone del gol, nelle tue mani. Partecipa sull'app & ottieni i palloni dei gol segnati da Brahim Díaz e Rafa… - Orli19831 : - napolista : #BrahimDiaz: « Il #Napoli è una squadra forte, ma lo siamo anche noi » (StarCasinò) - C___R___17 : @sscnapoli Per me dovrebbe giocare un centrocampo difensivo per schermare a brahim Diaz #ForzaNapoliSempre -