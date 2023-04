Bosco verticale anche a Roma: ecco dove e come sarà (Di martedì 11 aprile 2023) Il Green island sarà un business hub di nuova generazione, con terrazze verdi in cui sarà possibile lavorare Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Il Green islandun business hub di nuova generazione, con terrazze verdi in cuipossibile lavorare

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HerrrHorst : Vogliamo la natura in casa e ora scopriamo che la natura è brutale, è anche sangue, è anche morte. L'unico bosco c… - Claplaz : Portiamoli in Gae Aulenti al Bosco Verticale - fegatto4 : @latwittipe Se abitate nel Bosco verticale non prendete l'ascensore. - 14C800 : @Roma dire in giro che fate na figura de merda ?? Quello è un giardino orizzontale, bello non bello non sto a sinda… - 14C800 : @Roma ma l'eur eroma? Perchesi chiama eur spa non ci si capisce niente con quella città, la vostra dico. No dicev… -