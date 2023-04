Borussia Dortmund, le ultime sul rinnovo di Reus (Di martedì 11 aprile 2023) Marco Reus è pronto praticamente a dimezzarsi lo stipendio - dai 12 milioni percepiti attualmente, sino ad arrivare a 7 netti a stagione... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Marcoè pronto praticamente a dimezzarsi lo stipendio - dai 12 milioni percepiti attualmente, sino ad arrivare a 7 netti a stagione...

Borussia Dortmund, ufficiale il rinnovo di contratto di Brandt fino al 2026 Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund, ha rinnovato il suo contratto con i gialloneri fino a giugno del 2026.

DIRETTA Champions, Manchester City - Bayern 0 - 0: partiti! LIVE Il nuovo allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel, subentrato all'esonerato Julian Nagelsmann, ha esordito con una vittoria nel big match contro il Borussia Dortmund, mentre nell'ultimo turno ha battuto...

Borussia Dortmund, UFFICIALE: rinnova Brandt Commenta per primo Una delle firme più attese in casa del Borussia Dortmund è finalmente arrivata. Non quella del capitano Marco Reus, il cui contratto resta in scadenza, ma quella di Julian Brandt: l'attaccante tedesco, classe 1996, ha firmato un nuovo contratto.