Borseggiatrici a Milano: blitz di Staffelli con le "ragazze deterrenti" (Di martedì 11 aprile 2023) commenta Borseggiatrici a Milano in azione anche durante le feste di Pasqua . L'inviato di 'Striscia la Notizia' Valerio Staffelli è sceso in metropolitana insieme alle 'ragazze deterrenti' che con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 aprile 2023) commentain azione anche durante le feste di Pasqua . L'inviato di 'Striscia la Notizia' Valerioè sceso in metropolitana insieme alle '' che con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... argeduard : @VStaffelli Perché ATM Milano non annuncia la presenza di borseggiatrici come faceva un po di anni fa? Questione di immagine? - Mdi_IstantiArt : @la_bongia Desi a Milano per umiliare le borseggiatrici in metrò! ???? - 80ThePunisher : @darioconte66 @PLDC09710726 @eterea_eterea Quindi io non posso andare in stazione centrale a Milano perché ci sono… - Neopurple12 : Nel mio primo giorno a Milano zero maranza e zero borseggiatrici. Sono un po' delusa Bonus: una città sotto comando degli asiatici. - ganjaspirito : Finché ci saranno personaggi come lui che fanno i batman sfigati con lo smartphone...vero @NicholasVaccar3?… -