Borsa: Milano vivace con energia e auto, bene Saipem e Cnh (Di martedì 11 aprile 2023) Avvio di seduta vivace per Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee, con gli investitori che cercano di lasciarsi alle spalle i timori legati ai crac bancari. Il Ftse Mib avanza dello 0,89%, ...

