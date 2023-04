Borsa: l'Europa parte in rialzo, Parigi +0,78% (Di martedì 11 aprile 2023) Inizia con il passo giusto la seduta delle Borse europee, in un clima di ottimismo sui mercati in attesa, domani, del dato sull'inflazione americana e delle minute della Fed. A Parigi l'indice Cac 40 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Inizia con il passo giusto la seduta delle Borse europee, in un clima di ottimismo sui mercati in attesa, domani, del dato sull'inflazione americana e delle minute della Fed. Al'indice Cac 40 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: Europa punta a rialzo dopo festivita', Bitcoin scalda il mercato - fisco24_info : Borsa: l'Europa parte in rialzo, Parigi +0,78%: Londra guadagna lo 0,74% e Francoforte lo 0,74% - MilanoFinanza : Borse oggi in diretta | Europa attesa in rialzo, l’euro si rafforza sul dollaro - MilanoFinanza News… - Valery4029 : RT @CGzibordi: @GuidoCrosetto LE BANCHE ITALIANE DI NUOVO STROZZANO L'ECONOMIA. Fanno miliardi di utili e salgono in borsa, ma guarda il b… - Massimow3 : Questa storia della Russia in crisi è una delle favole che dura da tempo. Intanto la Borsa di Mosca è stata la migl… -