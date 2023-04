Boom clandestini, la catastrofica previsione di De Felice: “Ne arriveranno 250mila” (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Sull’esplosione di clandestini interviene l’ammiraglio Nicola De Felice che, intervistato dal Giornale, lancia una previsione catastrofica, peraltro nemmeno tra le peggiori circolate in queste settimane di follia. clandestini, la previsione di De Felice: “Ne arriveranno 250mila” Sugli immigrati in arrivo è praticamente impossibile stare al passo dei numeri a meno di non essere in diretta televisiva. Gli arrivi calcolati alla giornata di Pasquetta sono già “arretrati” perché nel frattempo gli sbarchi a Lampedusa continuano, come un fiume in piena, nonostante una “tregua” concessa dall’intervento del maltempo, e il bilancio solo dei giorni di Pasqua è semplicemente spaventoso: oltre 3mila. Senza che nessuno riesca ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Sull’esplosione diinterviene l’ammiraglio Nicola Deche, intervistato dal Giornale, lancia una, peraltro nemmeno tra le peggiori circolate in queste settimane di follia., ladi De: “Ne” Sugli immigrati in arrivo è praticamente impossibile stare al passo dei numeri a meno di non essere in diretta televisiva. Gli arrivi calcolati alla giornata di Pasquetta sono già “arretrati” perché nel frattempo gli sbarchi a Lampedusa continuano, come un fiume in piena, nonostante una “tregua” concessa dall’intervento del maltempo, e il bilancio solo dei giorni di Pasqua è semplicemente spaventoso: oltre 3mila. Senza che nessuno riesca ...

