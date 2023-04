Bonus tende da sole 2023: a chi spetta e come richiederlo (Di martedì 11 aprile 2023) Per l’anno 2023, arriva il Bonus tende da sole. L’agevolazione, come sappiamo, è stata confermata dal Governo di Giorgia Meloni anche per il prossimo biennio, con l’aiuto che potrà essere quindi utilizzato fino al 2024. Tale agevolazione, prevede il 50% di detrazione fiscale fino a 60 mila euro, con queste spese che devono essere effettuate per impianti di schermatura dai raggi sociali, rimozioni degli stessi impianti od opere accessorie affini. Cosa c’è da sapere sul Bonus tende da sole? Anzitutto, come richiediamo questo Bonus? I cittadini interessati dovranno andare sul sito dell’ENEA (ovvero “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile”), richiedendolo attraverso la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Per l’anno, arriva ilda. L’agevolazione,sappiamo, è stata confermata dal Governo di Giorgia Meloni anche per il prossimo biennio, con l’aiuto che potrà essere quindi utilizzato fino al 2024. Tale agevolazione, prevede il 50% di detrazione fiscale fino a 60 mila euro, con queste spese che devono essere effettuate per impianti di schermatura dai raggi sociali, rimozioni degli stessi impianti od opere accessorie affini. Cosa c’è da sapere sulda? Anzitutto,richiediamo questo? I cittadini interessati dovranno andare sul sito dell’ENEA (ovvero “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile”), richiedendolo attraverso la ...

