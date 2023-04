Bonifico ai figli: ora ci sono le regole e le sanzioni salate | Non si può fare impunemente (Di martedì 11 aprile 2023) fare un Bonifico ai propri figli non è un’operazione innocente come pare. In nome della lotta all’evasione fiscale le cose si sono complicate enormemente. La lotta all’evasione fiscale messa in atto dello Stato in questi anni non ha pietà nemmeno per chi vuole fare un regalo ai propri figli. Il tetto al contante rende il regalo molto complesso e anche per i bonifici bancari ci sono dei severi limiti su quanto si può inviare. Bonifico ai figli: ora ci sono le regole e le sanzioni salate – ANSA – ilovetrading.itFino a poco tempo fa non ci sarebbe stato alcun problema nel regalare del denaro ai propri figli. Magari per il compleanno o per alcune feste ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 11 aprile 2023)unai proprinon è un’operazione innocente come pare. In nome della lotta all’evasione fiscale le cose sicomplicate enormemente. La lotta all’evasione fiscale messa in atto dello Stato in questi anni non ha pietà nemmeno per chi vuoleun regalo ai propri. Il tetto al contante rende il regalo molto complesso e anche per i bonifici bancari cidei severi limiti su quanto si può inviare.ai: ora cilee le– ANSA – ilovetrading.itFino a poco tempo fa non ci sarebbe stato alcun problema nel regalare del denaro ai propri. Magari per il compleanno o per alcune feste ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LodisePasquale : @Borsapretporter @juanmjm Il mantenimento ai figli è sacro e sono d'accordo, un altro conto è il mantenimento dato… - grandemax60 : @Lollobast Io chiederei donazioni volontarie! Un bel bonifico da parte degli ucraini de noantri! Qualcosa mi dice c… - Mario27586668 : @Stefystella3 @_Meli_P Se una famiglia non ha i soldi per fare un bonifico(oggi ti chiedono tutti il bonifico),cosa… - Obsolete_LG : RT @1ltAldo: ?? no non possono tollerare questo 'spessore' Se ne combatte l essenza e la profondità a tutti i livelli Diretti e indiretti E… - 1ltAldo : ?? no non possono tollerare questo 'spessore' Se ne combatte l essenza e la profondità a tutti i livelli Diretti e i… -