Bombardieri Uil | ‘Il governo non dà risposte per chi soffre’

(Di martedì 11 aprile 2023) ANCONA – Dal“non ci sonoper coloro che soffrono”. Così ad Ancona il segretario generale Uil, Pierpaolo, rispondendo ai cronisti a margine dell’Assemblea regionale del sindacato nelle Marche dal titolo “Diamo voce al Paese reale”. “Lavoratori dipendenti, lavoratrici, pensionati, giovani che non riescono a trovare un posto di lavoro, persone che hanno perso tanto potere d’acquisto con il 10% d’inflazione, ilnon ha datoe continua a non darle”, ha aggiunto, annunciando “tre sabati in piazza per spiegare al Paese che c’è anche chi magari pensa che bisogna cambiare”. “Vedremo cosa ci sarà scritto nel Def – ha detto ancora il leader della Uil – ma quello che avevamo chiesto, un intervento sul cuneo fiscale, le defiscalizzazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Bombardieri, 'governo non dà risposte per chi soffre'. Segretario Uil, da lavoro a pensioni e giovani, cambiare… - AnsaMarche : Bombardieri, 'governo non dà risposte per chi soffre'. Segretario Uil, da lavoro a pensioni e giovani, cambiare - StefanoFabrizi1 : Bombardieri ad Ancona, Uil Marche: 'Con Regione confronto sporadico, rilancio Marche in salita'… - fisco24_info : Bombardieri, 'governo non dà risposte per chi soffre': Segretario Uil, da lavoro a pensioni e giovani, cambiare - ZenatiDavide : Pensioni, “il governo è sparito”. Presto si scende in piazza: Il confronto con il Governo sulle pensioni “si è aper… -

Dal governo "non ci sono risposte per coloro che soffrono". Così ad Ancona il segretario generalePierpaolorispondendo ai cronisti a margine dell'Assemblea regionale del sindacato nelle Marche dal titolo "Diamo voce al Paese reale". "Lavoratori dipendenti, lavoratrici, pensionati, ...Il modello da seguire, come segnalato in tempi non sospetti dal segretario generale dellaPierpaolo, è quello spagnolo per superare il precariato e ad offrire un contratto a tempo ...Lo afferma Pierpaolo, Segretario della, oggi ad Agorà, su Rai 3.

Bombardieri (Uil): "Dal governo non ci sono risposte per coloro che ... PPN - Prima Pagina News

ANCONA - Dal governo "non ci sono risposte per coloro che soffrono". Così ad Ancona il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, rispondendo ai ...Da parte del governo, "non ci sono risposte per coloro che soffrono". Lo ha detto il Segretario Generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando con la stampa ad Ancona, a margine dell'Assemblea ...