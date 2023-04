Bombardieri, 'governo non dà risposte per chi soffre' (Di martedì 11 aprile 2023) Dal governo "non ci sono risposte per coloro che soffrono". Così ad Ancona il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri rispondendo ai cronisti a margine dell'Assemblea regionale del sindacato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Dal"non ci sonoper coloro che soffrono". Così ad Ancona il segretario generale Uil Pierpaolorispondendo ai cronisti a margine dell'Assemblea regionale del sindacato ...

