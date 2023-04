Bologna Vs Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 11 aprile 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I felsinei vogliono continuare a stupire e centrare una clamorosa qualificazione in Europa, mentre i rossoneri mirano a piazzarsi tra le prime quattro. Bologna Vs Milan si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara. Bologna VS Milan: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Nel turno precedente i felsinei hanno battuto l’Atalanta in trasferta per 2-0 grazie alla doppietta di Orsolini. La squadra di Thiago Motta è ottava in classifica a soli due punti dalla Juventus e strizza l’occhio a un posto in Conference League. I rossoneri sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Empoli. Una frenata che tiene ancora la squadra di Pioli al quarto posto ma con appena un punto di vantaggio sull’Inter che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 aprile 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I felsinei vogliono continuare a stupire e centrare una clamorosa qualificazione in Europa, mentre i rossoneri mirano a piazzarsi tra le prime quattro.Vssi giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Nel turno precedente i felsinei hanno battuto l’Atalanta in trasferta per 2-0 grazie alla doppietta di Orsolini. La squadra di Thiago Motta è ottava in classifica a soli due punti dalla Juventus e strizza l’occhio a un posto in Conference League. I rossoneri sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Empoli. Una frenata che tiene ancora la squadra di Pioli al quarto posto ma con appena un punto di vantaggio sull’Inter che ...

