Bologna, si ferma Soriano (Di martedì 11 aprile 2023) Le ultime sugli infortuni in casa rossoblù Il Bologna si gode il buon momento di forma e l’ottima classifica dopo il successo ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta. Thiago Motta deve fare i conti, pero’, con qualche infortunio di troppo. Nella gara contro i nerazzurri si è fermato Roberto Soriano. Il giocatore del Bologna è uscito dal campo con una lieve distorsione al ginocchio che, probabilmente, lo costringerà a saltare il match contro il Milan di Stefano Pioli, in calendario sabato alle ore 15:00. Oltre ad Orsolini squalificato, contro il Milan non ci sarà neanche Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco non si è ancora mai allenato con il resto del gruppo squadra e difficilmente verrà convocato per la sfida contro i rossoneri. Discorso analogo per Cambiaso che, però, ha una piccola chance di poter tornare ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Le ultime sugli infortuni in casa rossoblù Ilsi gode il buon momento di forma e l’ottima classifica dopo il successo ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta. Thiago Motta deve fare i conti, pero’, con qualche infortunio di troppo. Nella gara contro i nerazzurri si èto Roberto. Il giocatore delè uscito dal campo con una lieve distorsione al ginocchio che, probabilmente, lo costringerà a saltare il match contro il Milan di Stefano Pioli, in calendario sabato alle ore 15:00. Oltre ad Orsolini squalificato, contro il Milan non ci sarà neanche Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco non si è ancora mai allenato con il resto del gruppo squadra e difficilmente verrà convocato per la sfida contro i rossoneri. Discorso analogo per Cambiaso che, però, ha una piccola chance di poter tornare ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @DAZN_IT: 'Ma dove vai?' ?? Orsolini scatenato, ma Orsato lo ferma ?? Gol annullato per fuorigioco, ammonizione e niente Bologna-Milan ??… - DAZN_IT : 'Ma dove vai?' ?? Orsolini scatenato, ma Orsato lo ferma ?? Gol annullato per fuorigioco, ammonizione e niente Bologn… - ChissaSonoChi : @ghiaccia @AlanPanassiti non sa rispondere, eh? ????Legga un po' cosa scriveva l'ODM di Bologna nel 2017, relativamen… - paolo_tode : @paolo1957 @MeMeEsposito Mi riferisco alla TAV Milano - Venezia, attualmente ferma a Brescia. Da Roma invece la TAV si ferma a Bologna - Yogaolic : RT @fanpage: L'Atalanta fallisce l'affondo per la Champions League e resta a -3 punti dal quarto posto in classifica. Colpaccio Bologna a B… -