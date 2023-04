Bologna-Milan | Serie A | programma | orario | tv e streaming

(Di martedì 11 aprile 2023) La terza partita del 30esimo turno del campionato diA mette di fronte. Sabato, alle ore 15, i rossoblù ricevono allo stadio “Dall’Ara” il Diavolo di Stefano Pioli nella speranza di portare a cinque la loro striscia di risultati utili consecutivi. La squadra di Thiago Motta viene infatti da due vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime quattro giornate. E con la Dea sesta della classe a soli cinque punti di distanza sogna l’Europa. Anche i rossoneri sono a caccia dell’Europa. La Champions League, per l’esattezza. Ma dopo il pareggio in casa con l’Empoli sono scivolati al quarto posto, scavalcati dalla Roma di Mourinho. La lotta per le prime quattro posizioni è serratissima e vede coinvolte ben cinque squadre (, Roma, Inter, Lazio e Atalanta), con la Juventus come sesta incomoda, anche se il ...

Il successo ottenuto dal Bologna nel campo bergamasco nel sabato prepasquale ha portato entusiasmo. Sabato 15 aprile arriverà infatti al Dall'Ara il Milan, fresco di gara d'andata dei quarti di finale di Champions. Il Bologna che vola. I pomeriggi di gloria (Bergamo). Le notti magiche (d'Europa). La democrazia di Motta. La forza di Saputo. Il Milan più che battibile. Una città che sogna.