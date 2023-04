Bologna, mercoledì nuovi esami per Soriano (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo l’infortunio patito contro l’Atalanta, Roberto Soriano si sottoporrà a degli esami per valutare l’entità del trauma Il Bologna si prepara alla sfida di sabato contro il Milan e i rossoblu dovranno valutare le condizioni di Roberto Soriano. L’attaccante ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio contro l’Atalanta e domani verrà sottoposto a degli esami per valutare l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo l’infortunio patito contro l’Atalanta, Robertosi sottoporrà a degliper valutare l’entità del trauma Ilsi prepara alla sfida di sabato contro il Milan e i rossoblu dovranno valutare le condizioni di Roberto. L’attaccante ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio contro l’Atalanta e domani verrà sottoposto a degliper valutare l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Bologna, mercoledì nuovi esami per Soriano - sportface2016 : #Bologna | Mercoledì nuovi esami al ginocchio per #Soriano - ADMOERodv : Continua la collaborazione con l'@Unibo e questa è la volta di portare il nostro messaggio di vita nella Scuola di… - fabiofabbi : Mercoledì 12 aprile alle 17:30 appuntamento allo IAAD. - Istituto d'Arte Applicata e Design in via Barozzi, vicino… - PetrovichBilly : RT @Orchitweet: Mercoledì 12 aprile si svolgerà la conferenza di Davide Domenici dal titolo 'Le #Orchideaceae nell'antica #Mesoamerica: uno… -

Bologna, mercoledì nuovi esami al ginocchio per Soriano Avrà bisogno di sottoporsi ad ulteriori esami diagnostici Roberto Soriano dopo il trauma distorsivo al ginocchio patito nel match contro l'Atalanta. Il centrocampista del Bologna ovviamente non si è allenato quest'oggi alla ripresa degli allenamenti rossoblù. Nella mattinata la squadra di Thiago Motta si è divisa tra attivazione atletica, lavoro di possesso e ... Progetto di educazione digitale 'Patente Smartphone' giovedì a Bologna il primo di tre incontri Si chiude mercoledì 17 maggio , al San Donato - San Vitale, nella sala consiliare di via dello ... istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna e co - progettato con la Società cooperativa ... Bagnacavallo cinema: a Palazzo Vecchio domani 'Él' di Buñuel, restaurato in 4K e in versione originale Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo propone mercoledì 12 aprile, per la rassegna "Il Cinema Ritrovato" in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il film "Él" di Luis Buñuel in versione originale con sottotitoli in italiano. Avrà bisogno di sottoporsi ad ulteriori esami diagnostici Roberto Soriano dopo il trauma distorsivo al ginocchio patito nel match contro l'Atalanta. Il centrocampista delovviamente non si è allenato quest'oggi alla ripresa degli allenamenti rossoblù. Nella mattinata la squadra di Thiago Motta si è divisa tra attivazione atletica, lavoro di possesso e ...Si chiude17 maggio , al San Donato - San Vitale, nella sala consiliare di via dello ... istruzione e nuove generazioni del Comune die co - progettato con la Società cooperativa ...Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo propone12 aprile, per la rassegna "Il Cinema Ritrovato" in collaborazione con la Cineteca di, il film "Él" di Luis Buñuel in versione originale con sottotitoli in italiano. Bologna, mercoledì nuovi esami per Soriano Calcio News 24