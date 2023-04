Bologna, mercoledì nuovi esami al ginocchio per Soriano (Di martedì 11 aprile 2023) Avrà bisogno di sottoporsi ad ulteriori esami diagnostici Roberto Soriano dopo il trauma distorsivo al ginocchio patito nel match contro l’Atalanta. Il centrocampista del Bologna ovviamente non si è allenato quest’oggi alla ripresa degli allenamenti rossoblù. Nella mattinata la squadra di Thiago Motta si è divisa tra attivazione atletica, lavoro di possesso e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Avrà bisogno di sottoporsi ad ulterioridiagnostici Robertodopo il trauma distorsivo alpatito nel match contro l’Atalanta. Il centrocampista delovviamente non si è allenato quest’oggi alla ripresa degli allenamenti rossoblù. Nella mattinata la squadra di Thiago Motta si è divisa tra attivazione atletica, lavoro di possesso e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic. SportFace.

