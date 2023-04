Boca Juniors, UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore (Di martedì 11 aprile 2023) Jorge Almiron è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Il club de "La Bombonera" lo ha ingaggiato al posto di Hugo Ibarra, esonerato... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Jorge Almiron è ildel. Il club de "La Bombonera" lo ha ingaggiato al posto di Hugo Ibarra, esonerato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Boca Juniors, UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore: Jorge Almiron è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Il club de… - marcopirla : Fatta la mattata di prendere la maglia del Boca Juniors di De Rossi - palermoidolo12 : Rosario central vs boca juniors apertura 2009 - robertobue3 : Fixture boca juniors: Mie 16:30 vs san Lorenzo (v) Sab 15 18:00 vs estudiantes (L) 18/4 20:00 vs pereira???? ?? 23/4 v… - Luxgraph : Boca Juniors, Jorge Almiron è il nuovo allenatore -

Lite con Allegri dopo l' allenamento : cos'è successo negli spogliatoi ... con tanto di litigata nella giornata di ieri, fa pensare che il club bianconero non eserciterà alcuna opzione per il riscatto dell'ex Boca Juniors e Zenit San Pietroburgo che dovrebbe dunque fare ... Calcio: Boca Juniors. Jorge Almiron nuovo allenatore "Sentivo forte il desiderio di allenare il club più grande", le parole del nuovo tecnico BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Jorge Almiron è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Il club de "La Bombonera" lo ha ingaggiato al posto di Hugo Ibarra, esonerato a fine marzo. Il 51enne tecnico argentino, che in Europa ha allenato gli spagnoli dell'Elche e che è stato ... Risultati calcio live, lunedì 10 aprile 2023 - Calciomagazine Vince anche il Colon fuori casa contro il Boca Juniors per 2 - 1: dopo appena un minuto il vantaggio di Abila quindi nella ripresa al 31 il pari di Romero ma in pieno recupero decisiva la rete di ... ... con tanto di litigata nella giornata di ieri, fa pensare che il club bianconero non eserciterà alcuna opzione per il riscatto dell'exe Zenit San Pietroburgo che dovrebbe dunque fare ..."Sentivo forte il desiderio di allenare il club più grande", le parole del nuovo tecnico BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Jorge Almiron è il nuovo allenatore del. Il club de "La Bombonera" lo ha ingaggiato al posto di Hugo Ibarra, esonerato a fine marzo. Il 51enne tecnico argentino, che in Europa ha allenato gli spagnoli dell'Elche e che è stato ...Vince anche il Colon fuori casa contro ilper 2 - 1: dopo appena un minuto il vantaggio di Abila quindi nella ripresa al 31 il pari di Romero ma in pieno recupero decisiva la rete di ... Boca Juniors, Jorge Almiron è il nuovo allenatore Tuttosport Malesia, Forestieri calcia un rigore di seconda: gol annullato per invasione. VIDEO Schierato nelle giovanili azzurre dall'U-17 all'U-21, l’ex Boca Juniors ha definitivamente salutato l’Italia a gennaio 2022 dopo essere rimasto svincolato dall’Udinese. Da allora è diventato ... Lite con Allegri dopo l'allenamento: cos'è successo negli spogliatoi fa pensare che il club bianconero non eserciterà alcuna opzione per il riscatto dell'ex Boca Juniors e Zenit San Pietroburgo che dovrebbe dunque fare ritorno al Psg. 25 le presenze stagionali per ... Schierato nelle giovanili azzurre dall'U-17 all'U-21, l’ex Boca Juniors ha definitivamente salutato l’Italia a gennaio 2022 dopo essere rimasto svincolato dall’Udinese. Da allora è diventato ...fa pensare che il club bianconero non eserciterà alcuna opzione per il riscatto dell'ex Boca Juniors e Zenit San Pietroburgo che dovrebbe dunque fare ritorno al Psg. 25 le presenze stagionali per ...