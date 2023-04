Bob Odenkirk svela perché non è interessato al MCU | Non sono fatto per quel mondo

(Di martedì 11 aprile 2023) Da tempo si indica Bobcome uno dei prossimi protagonisti del MCU, ma la star di Better Call Saul ha voluto chiarire la situazione. Bobè stato spesso indicato come uno dei prossimi attori che potrebbero debuttare nel Marcel Cinematic Universe e la star di Better Call Saul ha ora voluto chiarire le indiscrezioni in modo definitivo. L'occasione per esprimere il proprio punto di vista è emersa grazie a un'intervista rilasciata a The Independent in cui si è parlato del possibile debutto in un franchise tratto dai fumetti. Alcune notizie online avevano indicato Bobcome possibile interprete di Neal Saroyan, l'agente di Simon Williams, nella serie Wonder Man. La parte, tuttavia, sembra sia stata assegnata a Ed Harris. Il protagonista di Better …

Better Call Saul è la nuova serie spin - off di Breaking Bad che è stata recentemente tributata con una bellissima vetrata molto decorata.

