Blues desiderosi di mantenere Joao Felix oltre questa stagione

Leggi su justcalcio

(Di martedì 11 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Si dice che il Chelsea sia interessato a firmarecon un contratto a tempo indeterminato la prossimadopo aver impressionato mentre era in prestito con i. Il club ha ingaggiatoin prestito dall’Atletico Madrid a gennaio alla ricerca di un attaccante creativo e in grado di segnare gol e sebbene abbia segnato solo due volte in dieci presenze, ha mostrato qualità di alto livello con la palla, dimostrando di essere uno dei migliori del Chelsea giocatori influenti nel terzo finale. Fabrizio Romano ha riportato la notizia dell’intenzione deidi tenere– che è stato descritto come “setoso” da sezioni della fanbase – affermando che i fattori del nuovo allenatore e del cartellino del prezzo saranno ...