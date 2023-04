Blitz ambientalisti | Cucchi | “Nuovi reati? Giovani vanno ascoltati | non puniti”

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il governo Meloni non trova di meglio che prevedereper chiunque”. Lo afferma la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria. “A inizio legislatura – ricorda – hanno introdotto il reato contro i Rave, secondo loro pericolosissimi dal punto di vista sociale, ora il ministro della Cultura Sangiuliano propone la stretta per chi compie atti contro opere d’arte e beni monumentali. Un freno, secondo il governo e la maggioranza, aidegli attivistiche risponde solo alla sicurezza e al decoro ma non ai problemi posti da queste ragazze e ragazzi. Un grido d’allarme verso le sorti del Pianeta che non può essere criminalizzato. Saranno sicuramente iniziative estreme ma è estrema la crisi climatica in corso, e devono essere estreme le risposte. E invece ...