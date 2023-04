Bimbo abbandonato in Culla, l’appello di Ezio Greggio alla madre: “Torna dal tuo bambino” (Di martedì 11 aprile 2023) Bimbo abbandonato in Culla, l’appello di Ezio Greggio: “Torna dal tuo bambino. Ci metteremo in tanti a darti una mano” La storia del piccolo Enea, il bambino abbandonato nella Culla della Vita a Milano il giorno di Pasqua, ha intenerito tutta Italia e tanti sono gli appelli affinché la mamma del bambino ci ripensi e torni a riprenderlo. Ha tempo dieci giorni, poi i servizi sociali avvieranno le pratiche di affido. Tra i vari appelli rivolti alla madre, spicca quello di Ezio Greggio, che sui social con un video ha detto: «Mi rivolgo alla mamma di Enea, questo Bimbo che pesa 2 chili e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 aprile 2023)indi: “dal tuo. Ci metteremo in tanti a darti una mano” La storia del piccolo Enea, ilnelladella Vita a Milano il giorno di Pasqua, ha intenerito tutta Italia e tanti sono gli appelli affinché la mamma delci ripensi e torni a riprenderlo. Ha tempo dieci giorni, poi i servizi sociali avvieranno le pratiche di affido. Tra i vari appelli rivolti, spicca quello di, che sui social con un video ha detto: «Mi rivolgomamma di Enea, questoche pesa 2 chili e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - repubblica : Milano, bimbo abbandonato in ospedale con una lettera: 'Mi chiamo Enea. La mamma mi vuole bene ma non mi può seguir… - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - youaregonee : RT @alexcabot_: Appello per trovare e convincere il papà di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora seguito d… - sospetto1 : RT @EzioGreggio: Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora seguito… -