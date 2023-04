Bimbo abbandonato alla Mangiagalli | Luca Trapanese contro Ezio Greggio | “Il piccolo Enea merita una ‘mamma vera’? È la frase più brutta che abbia mai sentito”

(Di martedì 11 aprile 2023) La storia del, il neonato lasciato nella Culla per la Vita della Clinicadi Milano il giorno di Pasqua, ha commosso tutta l’Italia. E, come immancabilmente accade, ha aperto il dibattito sul tema dei sostegnimaternità. E così in campo è sceso anche: nelle scorse ore, il conduttore ha pubblicato sui social un videomessaggio in cui si appellamamma del, invitandola a ripensarci e offrendole un aiuto economico. Parole che sono state ritenute fuoriluogo, oltre che offensive da molti, e che hanno infiammato ancor più la polemica. A lui ha voluto rispondere, tra gli altri,, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e padre di Alba, la bimba con ...

Non è giusto che sia, ti daremo una mano'. Garantisce poi che il tutto si svolgerà nel ... Forse per questoè la cosa migliore!!!' - scrive qualcuno, mentre altri ricordano che la ...Fabio Mosca: mamma di Enea se ami il tuoe il tuo desiderio è tenere il tuosiamo in tanti pronti ad aiutarti, sei ancora in tempo a ripensarci. Un saluto a tutti voi che avete letto ...L' appello di Ezio Greggio per Enea , il bambinoil giorno di Pasqua alla clinica Mangiagalli di Milano, ha causato una shitstorm. Il ...per la vita' della Mangiagalli non solo ilma ...

la mamma di Enea ha lasciato nella "culla per la vita" della Mangiagalli non solo il bimbo ma anche una lettera struggente e piena d'amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino ...Non un abbandono, dunque, ma una richiesta di aiuto da parte di una mamma che non può (non può e non “non vuole”) crescere il bimbo o la bimba che comunque ha deciso di portare in grembo per nove mesi ...