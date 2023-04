Bimbo abbandonato alla Mangiagalli, Ezio Greggio replica alle accuse: “Famiglie adottive fantastiche, l’appello era per aiutare una madre in difficoltà” (Di martedì 11 aprile 2023) Non si placa la polemica per le parole del conduttore Ezio Greggio rivolte in un video alla mamma del piccolo Enea, il neonato abbandonato il giorno di Pasqua alla Culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano. “Ti daremo una mano”, ha promesso il conduttore rivolgendosi alla donna, perché il Bimbo “merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera”. Parole che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social, tanto che nelle scorse ore Greggio è tornato sul tema per replicare alle critiche e fare alcuni chiarimenti. “Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti: col Prof. Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Non si placa la polemica per le parole del conduttorerivolte in un videomamma del piccolo Enea, il neonatoil giorno di PasquaCulla della vita della clinicadi Milano. “Ti daremo una mano”, ha promesso il conduttore rivolgendosidonna, perché il“merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera”. Parole che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social, tanto che nelle scorse oreè tornato sul tema perrecritiche e fare alcuni chiarimenti. “Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti: col Prof. Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: ...

