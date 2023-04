Billie Jean King Cup 2023: i precedenti tra Slovacchia e Italia. Le azzurre non hanno mai vinto (Di martedì 11 aprile 2023) Per ripercorrere i precedenti tra Italia e Slovacchia in Billie Jean King Cup ci sono due vie. Una è quella di considerare solo i confronti dal 1993 in poi, per chiare ragioni storiche (indipendenza di Repubblica Ceca e Repubblica slovacca), l’altra è di andare indietro nel tempo anche contando quel che succedeva quando la CecoSlovacchia era un’entità unica. L’approccio qui scelto è il primo, per un motivo intuibile: le due occasioni in cui Italia e CecoSlovacchia si affrontarono andrebbero fondamentalmente ascritte ai precedenti con la Repubblica Ceca, che ormai sta prendendo il nome di Cechia un po’ ovunque anche a livello ufficiale. Del resto, i nomi erano per larga misura quelli di Hana Mandlikova e Helena Sukova: ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Per ripercorrere itrainCup ci sono due vie. Una è quella di considerare solo i confronti dal 1993 in poi, per chiare ragioni storiche (indipendenza di Repubblica Ceca e Repubblica slovacca), l’altra è di andare indietro nel tempo anche contando quel che succedeva quando la Cecoera un’entità unica. L’approccio qui scelto è il primo, per un motivo intuibile: le due occasioni in cuie Cecosi affrontarono andrebbero fondamentalmente ascritte aicon la Repubblica Ceca, che ormai sta prendendo il nome di Cechia un po’ ovunque anche a livello ufficiale. Del resto, i nomi erano per larga misura quelli di Hana Mandlikova e Helena Sukova: ...

