Biden, l'arresto del reporter del Wsj ha superato i limiti (Di martedì 11 aprile 2023) L'arresto da parte della Russia del giornalista del Wall Street Journal "ha oltrepassato i limiti". Lo ha detto Joe Biden prima di salire sull'Air Force One che lo porterà a Belfast. . 11 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) L'da parte della Russia del giornalista del Wall Street Journal "ha oltrepassato i". Lo ha detto Joeprima di salire sull'Air Force One che lo porterà a Belfast. . 11 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Biden, l'arresto del reporter del Wsj ha superato i limiti - Il presidente americano è partito per Belfast - Radio1Rai : ??Stasera l'arrivo del presidente Usa #Biden a Belfast per una visita di 4 giorni in #Irlanda. 'L'arresto da parte d… - enzatassone48 : RT @MarcoRizzoPC: La democrazia vale solo se vincono “loro”. L’arresto di #Trump è una mossa disperata del sistema per togliere di mezzo i… - Fratzen13 : RT @MarcoRizzoPC: La democrazia vale solo se vincono “loro”. L’arresto di #Trump è una mossa disperata del sistema per togliere di mezzo i… - bezzi_loretta : RT @MarcoRizzoPC: La democrazia vale solo se vincono “loro”. L’arresto di #Trump è una mossa disperata del sistema per togliere di mezzo i… -