J oee Ursula Von der Leyen alla Casa Bianca, il compito facile all'inizio: esprimere l'appoggio ... dentro, tra lecose, alcuni strumenti pensati per sbloccare soldi pubblici più facilmente,...Nel giorno della famosa 'caccia alle uova pasquali' alla Casa Bianca, una tradizione americana che risale alla fine del 1800, e dopo giorni di basso profilo dopo il 'Trump show', Joeruba la scena dichiarando la sua intenzione di correre alle prossime presidenziali. 11 aprile 2023Alcune misure emergenziali sono già state archiviate con successo, mentredevono ancora essere eliminate. Loading... La Casa Bianca ha rilasciato una breve dichiarazione dove afferma che...

Biden: "Altre Pasque alla Casa Bianca, mi ricandidero'" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Nel giorno della famosa 'caccia alle uova pasquali' alla Casa Bianca, una tradizione americana che risale alla fine del 1800, e dopo giorni di basso profilo dopo il 'Trump show', Joe Biden ruba la ...