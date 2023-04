Biden a Belfast e Dublino per i 25 anni degli accordi di pace (Di martedì 11 aprile 2023) Belfast (IRLANDA DEL NORD) (ITALPRESS) – Prende il via oggi la visita di quattro giorni del presidente statunitense Joe Biden in Irlanda del Nord e Irlanda, in occasione dei 25 anni dall'accordo di pace del Venerdì Santo che nel 1998 pose fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles. Biden arriverà a Belfast questa sera. Durante la visita, Biden incontrerà anche il primo ministro britannico Rishi Sunak. Mercoledì è previsto anche un discorso all'Ulster University di Belfast. E' la prima visita di un presidente degli Stati Uniti in Irlanda del Nord in 10 anni.Sul suo profilo twitter Biden ha ribadito “l'impegno degli Stati Uniti nel preservare la ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023)(IRLANDA DEL NORD) (ITALPRESS) – Prende il via oggi la visita di quattro giorni del presidente statunitense Joein Irlanda del Nord e Irlanda, in occasione dei 25dall'accordo didel Venerdì Santo che nel 1998 pose fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles.arriverà aquesta sera. Durante la visita,incontrerà anche il primo ministro britco Rishi Sunak. Mercoledì è previsto anche un discorso all'Ulster University di. E' la prima visita di un presidenteStati Uniti in Irlanda del Nord in 10.Sul suo profilo twitterha ribadito “l'impegnoStati Uniti nel preservare la ...

Irlanda del Nord: inizia la visita di Biden, con l'obiettivo di sbloccare la crisi politica a Belfast Inizia oggi la visita di quattro giorni del presidente statunitense Joe Biden in Irlanda del Nord e Irlanda, con l'obiettivo di contribuire 'a preservare la pace'. Biden arriverà a Belfast questa sera, dove sarà accolto dal primo ministro britannico Rishi Sunak. La visita in città del presidente statunitense arriva in occasione del 25mo anniversario della firma degli accordi del Venerdì Santo. Scontri a Londonderry a 25 anni dagli accordi del Venerdì Santo a poche ore dalla visita del Presidente degli Stati Uniti a Belfast. Joe Biden farà tappa anche a Ballina, da dove uno dei suoi bisnonni partì verso gli Stati Uniti. Biden visita l'Irlanda del Nord in un momento politico delicato Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Belfast martedì (11 aprile) in un momento politico delicato per l'Irlanda del Nord. La visita cade nel 25° anniversario dell'accordo di pace che ha posto fine a 30 anni di conflitto. Si alza il livello di sicurezza in Irlanda del Nord per l'arrivo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il capo della Casa Bianca è atteso a Belfast per celebrare il 25° anniversario dell'Accordo. Joe Biden torna in Irlanda dove era stato da vice presidente. Oggi il leader Usa arriva a Belfast.