Biasin | «Benfica-Inter sfida più importante degli ultimi 12 anni»

(Di martedì 11 aprile 2023) Fabrizioha scritto l’editoriale per Sportitalia, toccando i temi più importanti della giornata. Tra le parole scelte figura ovviamente il match tradi questa sera per la Champions League. DECISIVO – Fabrizioha scritto questo su: «È lapiùdell’12perché è vero, l’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions, ma quanto a riflettori puntati non c’è davvero paragone col nostro piccolo calcio nazionale. I portoghesi sono reduci dalla prima sconfitta del 2023 ma a livello di “gioco” e prestazioni fanno impressione e ci regalano un’altra certezza: l’dovrà ...

Questo è un pezzo davvero molto tecnico, a tratti scientifico, serve per illustrare a tutti voi le peculiarità della squadra portoghese denominata(non è vero, trattasi di purissimo cazzeggio). Lettera a Joao Mario, ex giocatore dell'Inter. Ciao Joao, ti scrivono i tuoi ex tifosi. Per cortesia, mettiti una mano sulla coscienza, pensa al ...Anche l'Inter non dovrebbe sottovalutare la sua prossima avversaria, secondo. " Io non sottovaluterei l'avversario dell'Inter. Ilgioca un calcio notevolissimo e nel 2023 non ha ...'Ilci triterà' dichiara qualcuno, 'ci è andata bene', afferma qualcun altro. Chi invece come Fabrizioricorda l'ex del match, Joao Mario.

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha svelato quella che dovrebbe essere la formazione di domani dell’Inter contro il Benfica Intervenuto con un post pubblicato sul proprio account Twitter, ...In ESCLUSIVA per Footballnews24, Fabrizio Biasin ha parlato dell'importanza di Inter-Benfica e delle necessità per il prossimo calciomercato ...