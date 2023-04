Berrettini-Cerundolo orario e tv, ATP Montecarlo 2023: quando inizia, programma, streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Domani, mercoledì 12 aprile, Matteo Berrettini e Francisco Cerundolo, si affronteranno nell’incontro valido per il secondo turno del Masters1000 di Montecarlo. Dopo aver battuto l’americano Maxime Cressy, il romano affronterà il temibile argentino in quella che è la più classica prova del nove. Berrettini viene da un periodo molto negativo, condito da non poche sconfitte, in cui ha fatto fatica a ritrovare il filo del discorso. Il successo contro Cressy ha fatto morale, ma ha un peso relativo in quanto lo statunitense sulla terra rossa è un giocatore che fa tanta fatica. La sfida contro Cerundolo, da questo punto di vista, assume un connotato molto diverso. Il sudamericano viene dal successo al primo round contro il britannico Cameron Norrie, esprimendo un tennis molto solido. Matteo dovrà elevare il ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Domani, mercoledì 12 aprile, Matteoe Francisco, si affronteranno nell’incontro valido per il secondo turno del Masters1000 di. Dopo aver battuto l’americano Maxime Cressy, il romano affronterà il temibile argentino in quella che è la più classica prova del nove.viene da un periodo molto negativo, condito da non poche sconfitte, in cui ha fatto fatica a ritrovare il filo del discorso. Il successo contro Cressy ha fatto morale, ma ha un peso relativo in quanto lo statunitense sulla terra rossa è un giocatore che fa tanta fatica. La sfida contro, da questo punto di vista, assume un connotato molto diverso. Il sudamericano viene dal successo al primo round contro il britannico Cameron Norrie, esprimendo un tennis molto solido. Matteo dovrà elevare il ...

