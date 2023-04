Berlusconi sta bene | il figlio Luigi rassicura i cronisti

(Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Silvioè in costante miglioramento. Uscendo dal nosocomio, ilha fatto segno del pollice in su, aie a distanza aiha detto "sta, sta". In ospedale, poi, è giunto Fedele Confalonieri e da pochi minuti è arrivato anche Pier Silvio. Il leader di Forza Italia ha trascorso un'altra notte “tranquilla”: da mercoledì scorso si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da anni. Intanto arriva dalla Grecia una nuova testimonianza di vicinanza all'ex premier. “Forza Silvio da Sasà di Re Mykonos”: è lo striscione affisso sulla cancellata del San Raffaele (lato via Olgettina 60) da Salvatore, un ...

È stata un'altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva nell'ospedale. "Sta bene, sta bene", ha detto con pollice alzato l'ultimogenito Berlusconi ai cronisti, lasciando in auto l'ingresso carrabile.