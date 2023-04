Berlusconi ricoverato ma in "costante miglioramento". Zangrillo: "Non può alzarsi". LIVE (Di martedì 11 aprile 2023) I medici del San Raffaele di Milano parlano di un "cauto ottimismo" e, spiegano ancora, "le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi". Zangrillo, medico personale dell'ex Premier, ha smentito alcune notizie di stampa e ha precisato: "Non è vero che può alzarsi". Nella giornata odierna non è previsto, invece, alcun bollettino medico Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 aprile 2023) I medici del San Raffaele di Milano parlano di un "cauto ottimismo" e, spiegano ancora, "le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi"., medico personale dell'ex Premier, ha smentito alcune notizie di stampa e ha precisato: "Non è vero che può". Nella giornata odierna non è previsto, invece, alcun bollettino medico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - guyceman : Titoli dei giornali: 'La Certezza' - Silvio guarisce il vicino di letto ' - 'Il Polemista ' - Silvio salta come un… - infoitsalute : Berlusconi ricoverato, Zangrillo: perché 'resta in terapia intensiva' -