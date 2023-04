(Di martedì 11 aprile 2023) I medici del San Raffaele di Milano parlano di un "cauto ottimismo" : "le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi". Zangrillo smentisce alcune notizie di stampa e precisa: "Non è vero che può alzarsi". Confalonieri e il fratello Paolo in visita nel giorno di Pasquetta

Berlusconi, nuovo bollettino: "Costante miglioramento, resta in terapia intensiva"

"Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo" concludono ... Berlusconi, il medico di fiducia Alberto Zangrillo dice basta alle fake news. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento ...