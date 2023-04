Berlusconi | notte tranquilla Non previsto per oggi un bollettino medico

(Di martedì 11 aprile 2023) Silvio, leader di Forza Italia, ha trascorso – da quanto si apprende – una, la sesta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Anche ieri l’ex premier ha ricevuto la visita dei propri cari, tra cui la figlia Marina e il fratello Paolo, e in quadro clinico che permane complesso traspare un cauto ottimismo, si parla di ”progressivo e costante miglioramento”., si apprende da fonti ospedaliere, non ènessun. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha c… - rete22ottobre : Berlusconi: altra notte tranquilla all'ospedale San Raffaele - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Silvio Berlusconi, altra notte tranquilla all'ospedale San Raffaele #11aprile - Libero_official : Un'altra notte 'tranquilla' per #Berlusconi che secondo quanto spiega #Zangrillo migliora ma 'resta ricoverato in a… - giusev76 : RT @rep_milano: Berlusconi ha passato un'altra notte tranquilla al San Raffaele. I medici: 'Cauto ottimismo' -

8.45, oggi nessun bollettino Il leader di Forza Italiaha trascorso unatranquilla,la sesta nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione ...AGI - Un'altratrascorsa ' tranquilla ' per Silvioche da mercoledì scorso si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una ...Silvio, leader di Forza Italia, ha trascorso - da quanto si apprende - unatranquilla, la sesta nel reparto di terapia intensiva cardio - toraco - vascolare dell'ospedale San Raffaele di ...

Berlusconi, notte tranquilla in ospedale ma rimane in terapia intensiva. E in visita arriva anche il papà di M ilmessaggero.it

È stata un'altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva ...AGI - Un’altra notte trascorsa “tranquilla” per Silvio Berlusconi che da mercoledì scorso si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza ...