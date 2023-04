Berlusconi, notte tranquilla: nessun bollettino previsto oggi (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha trascorso – da quanto si apprende – una notte tranquilla, la sesta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Anche ieri l’ex premier ha ricevuto la visita dei propri cari, tra cui la figlia Marina e il fratello Paolo, e in quadro clinico che permane complesso traspare un cauto ottimismo, si parla di “progressivo e costante miglioramento”. oggi, si apprende da fonti ospedaliere, non è previsto nessun bollettino medico. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Silvio, leader di Forza Italia, ha trascorso – da quanto si apprende – una, la sesta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Anche ieri l’ex premier ha ricevuto la visita dei propri cari, tra cui la figlia Marina e il fratello Paolo, e in quadro clinico che permane complesso traspare un cauto ottimismo, si parla di “progressivo e costante miglioramento”., si apprende da fonti ospedaliere, non èmedico. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha c… - Candid_S_Voce : Ancora una notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele - - DilectisG : RT @Agenzia_Ansa: Ancora una notte tranquilla per Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele. L'ex premier è in terapia intensiva dallo sc… - Agenzia_Ansa : Ancora una notte tranquilla per Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele. L'ex premier è in terapia intensiva da… - HuffPostItalia : Altra notte tranquilla per Berlusconi. Zangrillo: non può 'né alzarsi né camminare' -